Сбер открыл головное отделение в Крыму

В Симферополе торжественно открылось головное отделение Сбербанка, в котором будут работать около 200 человек, сообщает пресс-служба банка.

«Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле. Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который развивает инфраструктуру Крыма, в том числе туристическую. Я считаю, что наша задача еще и помогать местной власти развивать социальную инфраструктуру», — отметил Греф.

Также Греф заявил о желании сделать Крым местом, где Сбер будет оказывать услуги самого высокого качества.

Площадь головного офиса Сбера составляет почти 3 тыс. кв. метров и включает в себя 5 этажей. При создании офиса использовались современные отечественные инженерные решения, позволяющие быстро трансформировать пространство под любую задачу без изменения систем коммуникаций.

«Мы продолжаем работу по совершенствованию банковской системы, и Сбербанк придает этому процессу дополнительный стимул. Формируются новые рабочие места, растет межбанковская конкуренция, снижаются процентные ставки, со временем смягчится кредитная политика. Радует также, что за работу отделений отвечает команда настоящих профессионалов, которые всегда оперативно и эффективно реагируют на любые замечания и предложения», — сказал глава республики Крым Сергей Аксенов.

Он выразил уверенность, что жители Крыма и гости полуострова ждут открытия офисов и в других муниципальных образованиях.