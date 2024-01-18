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Стали известны последствия атак хуситов на суда в Красном море

Reuters: вырос спрос на бункерное топливо в отдаленных портах из-за атак хуситов

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Изменение маршрутов движения все большего числа зарубежных судов на африканский повышает спрос на бункерное топливо в отдаленных портах, от Маврикия до Южной Африки и Канарских островов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков. Суда корректируют свои маршруты из-за атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море.

Цены на бункерное топливо с низким содержанием серы, поставляемое в Кейптаун, подскочили на 15% почти до $800 за метрическую тонну с середины ноября, когда начались атаки, свидетельствуют данные поставщика бункерного топлива Integr8 Fuels. Собеседники сказали агентству, что суда будут больше заправляться в Сингапуре и Роттердаме, двух самых загруженных бункеровочных портах, где топливо продается по конкурентоспособным ценам. Они более привлекательны в условиях неопределенности.

«Нападения союзных Ирану хуситов, которые, по их словам, поддерживают палестинцев, нацелены на основной маршрут поставок между Европой и Азией. По нему проходит 15% мировых судоходных перевозок. Сотни крупных судов изменили маршрут вокруг южной оконечности Африки, увеличив время в пути на 10-14 дней, чтобы избежать атак беспилотников и ракет со стороны хуситов», — пишет Reuters.

18 января советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде сообщил, что стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря повысилась в четыре раза из-за нападений йеменских хуситов на суда — с около $1 тыс. до более чем $4 тыс.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал «Газете.Ru», что из-за роста напряженности на Ближнем Востоке все больше иностранных судов будут идти вокруг Африки.

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