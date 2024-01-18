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Эксперты назвали самую популярную ветку метро по продаже жилья в Москве

Лидером по предложению вторички в Москве стала Филевская линия

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Самое большое количество предложений вторичного жилья в Москве приходится на станции Филевской линии метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

Как отмечается в исследовании, на конец 2023 года на одну станцию Филевской линии в среднем приходится 71 объявление о продаже квартир. Второе место заняла Кольцевая линия с 59 предложениями на станцию, третье - Замоскворецкая с 57 объявлениями.

Аналитики изучили количество вторичного жилья в шаговой доступности, то есть до 10 минут пешком от станций метро. За последние три года объем предложения квартир возле всех линий вырос в 3-4 раза. Больше всего, в 4,1 раза, выросло предложение на Филевской линии.

Самая дорогая недвижимость предлагается у станций «Парк культуры» Кольцевой линии, «Кропоткинская» и «Парк культуры» Сокольнической — от 1 до 1,3 млн рублей за квадратный метр.

Накануне стало известно, что Москве зафиксирован рекорд по числу сделок на вторичном рынке жилья по итогам 2023 года.

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