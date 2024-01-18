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Правительство РФ утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах

Мишустин: правительство утвердило финансирование системы ОМС в новых регионах

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило порядок финансирования системы Обязательного медицинского страхования (ОМС) в новых регионах. Его слова на совещании с кабмином передает РИА Новости.

«На такие цели предусмотрено почти 39 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

По словам премьера, средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Мишустин также поручил главам новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Он подчеркнул, что жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и без заботливого отношения со стороны медицинского персонала.

До этого стало известно, что в базовой программе ОМС появятся консультации клинических психологов.

В декабре Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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