В Россию завезли новую партию куриных яиц из Турции

Новая партия турецких пищевых яиц поступила в Россию. На этот раз речь идет о 633,6 тыс. штук. Всего по данным на 18 января Анкара завезла в Москву 1,2 млн яиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Там уточнили, что после прибытия грузов на склад был произведен отбор проб для того, чтобы обеспечить качество и безопасность продукта.

До этого Россельхознадзор сообщал, что в Россию поставлено уже 1,5 млн пищевых яиц из Азербайджана. О планах по увеличению поставок яиц в Россию заявлял Минсельхоз Казахстана.

По оценке Росстата, за год яйца подорожали на 61,35% в 2023 году. Но с 10 по 15 января 2024 года цены снизились на 0,2% по сравнению с неделей ранее — впервые с июня прошлого года.

Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает 164-170 рублей. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что люди стали покупать больше яиц, а власти «вовремя не сориентировались», не открыли импорт, поэтому «цены взлетели».

Для снижения цен власти решили ввести нулевую пошлину на ввоз куриных яиц в Россию из дружественных стран с 1 января по 30 июня 2024 года. После этого в России отметили замедление темпов роста цен на куриные яйца.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яичном кризисе в России.