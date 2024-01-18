Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доходы России от продажи нефти в декабре стали минимальными за полгода

МЭА: Доходы России от экспорта нефти в декабре упали до шестимесячного минимума

close
100%
Shutterstock

Доходы России от экспорта нефти в декабре упали до шестимесячного минимума. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Cкидка российской нефти марки Urals в декабре увеличилась до $14, а нефтяные котировки пошли вниз. В результате, доходы РФ в декабре упали, несмотря на общее увеличение поставок нефти за рубеж до самого высокого уровня с марта 2023 года — 7,8 млн баррелей в сутки (б/с), поясняют аналитики МЭА.

С 15 января Минфин РФ возобновил продажи иностранной валюты и золота из-за низких нефтегазовых доходов. Операции будут идти ежедневно до 6 февраля.

До этого Минфин заявил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, составил 3,24 трлн рублей.

На прошлой неделе стало известно, сколько Россия может получить дополнительных доходов от продажи нефти и газа в январе. Ожидается, что сумма превысит 130 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что запасы газа в Европе упали ниже 78%.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами