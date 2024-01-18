Доходы России от продажи нефти в декабре стали минимальными за полгода

Доходы России от экспорта нефти в декабре упали до шестимесячного минимума. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Cкидка российской нефти марки Urals в декабре увеличилась до $14, а нефтяные котировки пошли вниз. В результате, доходы РФ в декабре упали, несмотря на общее увеличение поставок нефти за рубеж до самого высокого уровня с марта 2023 года — 7,8 млн баррелей в сутки (б/с), поясняют аналитики МЭА.

С 15 января Минфин РФ возобновил продажи иностранной валюты и золота из-за низких нефтегазовых доходов. Операции будут идти ежедневно до 6 февраля.

До этого Минфин заявил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, составил 3,24 трлн рублей.

На прошлой неделе стало известно, сколько Россия может получить дополнительных доходов от продажи нефти и газа в январе. Ожидается, что сумма превысит 130 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что запасы газа в Европе упали ниже 78%.