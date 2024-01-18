Стало известно, что Китай начал активно скупать российскую нефть

Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая активизировали закупки российской нефти марки ESPO на фоне ценового спора с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от трейдеров.

По их данным, объемы поставок ESPO на февраль, до 3,8 млн тонн, были полностью раскуплены в первые две недели месяца. Это раньше обычного. Россия снизила цены на нефть из Восточной Сибири, что сделало ее более привлекательной для китайских НПЗ.

Независимые НПЗ, известные как «чайники» и в основном базирующиеся в провинции Шаньдун, стали больше покупать ESPO на фоне повышения цен иранскими поставщиками. Хотя иранская нефть остается одной из самых дешевых в мире, в настоящее время сделки по ней не заключаются, отмечают трейдеры.

«Чайники» традиционно покупали нефть, которую избегали другие из-за опасений санкций Запада. Однако спрос на венесуэльскую нефть вырос после отмены ограничений США. В этих условиях Иран повысил цены, что сделало ESPO более привлекательной для НПЗ.

В декабре более 90% танкеров с ESPO шли в Китай, крупнейшего импортера нефти в мире, согласно данным издания. Ранее китайские НПЗ получили рекордную квоту на импорт сырья, что позволит им свободно планировать закупки и производство на год.

Накануне Россия и Казахстан договорились увеличить транзит нефти в Китай.

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