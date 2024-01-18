Верховный суд обратил внимание на высокие комиссии за переводы гражданам от юрлиц

Верховный суд (ВС) РФ заинтересовался высокими размерами заградительных комиссий, который российские банки взимают при переводе средств от юрлиц в адрес физлиц под слоганом борьбы с «сомнительными операциями». Об этом пишет «Коммерсантъ».

На данный момент экономколлегия ВС рассматривает два спора о высоких комиссиях. В первом случае банк начислил комиссию за операцию в размере 1,03 млн рублей, во втором — 207,8 тыс. рублей.

Юристы отмечают, что кредитные организации имеют право устанавливать разные комиссии в зависимости от категории клиентов и обстоятельств. Однако повышенная комиссия является обоснованной только при условии, если банк несет дополнительные расходы на осуществление транзакции.

Ситуации с удержанием настолько внушительных сумм при переводах от юрлиц гражданам подрывают доверие клиентов к банкам, уверены эксперты. Регуляторам и самим кредитным организациям необходимо обратить внимание на эту проблему, считают они.

Ранее в Банке России заявили о готовности многих стран организовать прием карт «Мир» для россиян.