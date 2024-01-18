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Экономика Германии продолжит замедляться в 2024 году

Аналитики ING: экономика Германии в 2024 году останется в рецессии

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Michael Sohn/AP

В 2024 году экономика Германии продолжит находиться в состоянии рецессия. Таким прогнозом поделился руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески. Его слова приводит Daily Mail.

«Впервые с начала 2000-х Германия переживает двухлетнюю рецессию, — заявил Бжески. — Хотя она может оказаться незначительной».

Негативных факторов много: нарушение цепочек поставок, колебание цен на энергоносители, ускорение темпов инфляции, снижение спроса КНР на немецкую продукцию.

По результатам прошлого года экономика ФРГ сократилась на 0,3%, свидетельствуют официальные данные федерального статистического агентства Destatis. Карстен Бжески назвал 2023-й годом перманентного кризиса для Германии.

Накануне вице-канцлер ФРГ, министр экономики и глава партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика страны недополучает средства из-за помощи Украине. Он также признал, что Германия стала неконкурентоспособной без российского газа.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 78%.

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