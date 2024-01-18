Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турецкие экспортеры ждут возобновления переводов из России

РИА Новости: ряд турецких компаний может получить переводы из РФ уже к 15:00 мск

close
100%
Depositphotos

Ряд турецких экспортеров уже сегодня может начать получать денежные переводы из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, некоторым фирмам пообещали нормализовать ситуацию уже во второй половине дня.

«Некоторым экспортерам обещали уже сегодня нормализовать ситуацию. К 15:00 некоторые из нас уже могут получить переводы. Находимся в режиме ожидания», — рассказал собеседник агентства.

Его компания поставляет в Россию косметическую и бытовую продукцию. Ранее турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из РФ, предназначенные для оплаты товаров. По данным газеты Ekonomim, транзакции практически прекратились с 1 января.

Экспортеры ожидают срочных решений для продолжения торговли с Россией, вопросом занялся турецкий Минторг. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что дипломаты обсуждают проблему с турецкими властями.

До этого турецкие банки отмечали , что сложности с финоперациями связаны отчасти с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом сектор не получал доказательств, что турецкая сторона помогает обходить антироссийские ограничения.

Ранее турецкая лира обновила новый исторический минимум.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами