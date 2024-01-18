Турецкие экспортеры ждут возобновления переводов из России

Ряд турецких экспортеров уже сегодня может начать получать денежные переводы из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, некоторым фирмам пообещали нормализовать ситуацию уже во второй половине дня.

«Некоторым экспортерам обещали уже сегодня нормализовать ситуацию. К 15:00 некоторые из нас уже могут получить переводы. Находимся в режиме ожидания», — рассказал собеседник агентства.

Его компания поставляет в Россию косметическую и бытовую продукцию. Ранее турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из РФ, предназначенные для оплаты товаров. По данным газеты Ekonomim, транзакции практически прекратились с 1 января.

Экспортеры ожидают срочных решений для продолжения торговли с Россией, вопросом занялся турецкий Минторг. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что дипломаты обсуждают проблему с турецкими властями.

До этого турецкие банки отмечали , что сложности с финоперациями связаны отчасти с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом сектор не получал доказательств, что турецкая сторона помогает обходить антироссийские ограничения.

Ранее турецкая лира обновила новый исторический минимум.