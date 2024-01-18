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В Нидерландах заявили о резком подорожании доставки контейнера из Китая в Европу

Evofenedex: доставка контейнера из Китая в Европу подорожала в четыре раза

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде заявил РИА Новости, что стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря выросла в четыре раза из-за нападений йеменских хуситов на суда.

По словам Рураде, в середине декабря — до того, как многие суда стали ходить в обход Красного моря, — доставка одного контейнера из Шанхая в Роттердам стоила около $1 тыс. Однако после начала кризиса стоимость значительно выросла — сейчас перевозка одного контейнера стоит более $4 тыс.

Он также указал на рост цен на дополнительные расходы и страхование контейнеровозов. Советник по вопросам морского судоходства отметил, что до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, а теперь оно достигло почти 1%.

«Таким образом, если стоимость судна оценивается в $100 млн, то 1% от этой суммы — то есть цена страховки — это $1 млн. И это гораздо больше, чем платили раньше», — сказал Рураде.

Еще одной проблемой советник назвал подорожание страхования перевозимых на кораблях грузов, требуется на случай затопления судна.

До этого судоходно-логистическая компания из Дании AP Moller-Maersk заявила о возможных перебоях с перевозками из-за ситуации в Красном море, где в последнее время участились атаки на корабли.

17 января стало известно, что США вернули хуситов в список террористических организаций. Администрация экс-президента США Дональда Трампа внесла движение «Ансар Аллах» в перечень в конце его президентского срока в январе 2021 года. Уже в феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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