Экономист назвал последствия наделения ЦБ правом ограничивать выдачу ипотеки

После принятия закона о наделении ЦБ РФ правом ограничивать банкам выдачу ипотеки подавляющему большинству заемщиков станет сложнее получить жилищный кредит. Крупные банки начнут отклонять каждую вторую ипотечную заявку. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Сегодня банки не одобряют от 15% до 40% поданных заявок на кредит. С принятием данного закона, вероятнее всего, крупными банками будет отклоняться каждая вторая заявка. Люди начнут чаще обращаться в микрофинансовые организации. Или, возможно, будут брать ипотеку под поручительство другого, более обеспеченного лица», — предположил экономист.

Законопроект о предоставлении ЦБ права ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года был внесен в Госдуму 16 января группой депутатов и сенаторов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что первое чтение законопроекта может состояться в феврале-марте, если правительство РФ даст отзыв на документ.

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Ранее ЦБ поддержал законопроект о предоставлении ему права ограничивать выдачу ипотеки.