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Аналитики предупредили о развороте на рынке труда в России

«Известия»: аналитики спрогнозировали рост безработицы в России к 2026 году

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России скоро начнет расти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на макроэкономический опрос Центробанка.

Осенью 2023-го показатель упал до 2,9%. Это минимум за последние 32 года. Уровень безработицы в стране снижался на протяжении всего прошлого года. Самое высокое значение составило 3,6%.

Однако в ближайшее время российский рынок труда ждет переворот, считают опрошенные ЦБ аналитики. Ожидается, что по итогам декабря уровень безработицы в РФ вернется к 3% и останется на этой отметке до конца 2024-го.

При этом к концу 2025 года значение может вырасти до 3,1%, в декабре 2026-го — до 3,2%.

Частично высвобождению рабочей силы способствует искусственный интеллект, отмечают эксперты. Еще одна причина — низкие зарплаты в некоторых сферах. Россияне предпочитают тратить больше времени на поиски работы или оформляться в качестве безработных.

Накануне стало известно, что большая часть экономически активного населения России не понимает принцип формирования и расчета пенсии.

Ранее россияне назвали размер «пенсии мечты».

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