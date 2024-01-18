Аналитики предупредили о развороте на рынке труда в России

Уровень безработицы в России скоро начнет расти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на макроэкономический опрос Центробанка.

Осенью 2023-го показатель упал до 2,9%. Это минимум за последние 32 года. Уровень безработицы в стране снижался на протяжении всего прошлого года. Самое высокое значение составило 3,6%.

Однако в ближайшее время российский рынок труда ждет переворот, считают опрошенные ЦБ аналитики. Ожидается, что по итогам декабря уровень безработицы в РФ вернется к 3% и останется на этой отметке до конца 2024-го.

При этом к концу 2025 года значение может вырасти до 3,1%, в декабре 2026-го — до 3,2%.

Частично высвобождению рабочей силы способствует искусственный интеллект, отмечают эксперты. Еще одна причина — низкие зарплаты в некоторых сферах. Россияне предпочитают тратить больше времени на поиски работы или оформляться в качестве безработных.

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