ЦБ поддержал законопроект о предоставлении ему права ограничивать выдачу ипотеки

Центробанк РФ счел актуальным предоставление ему с 1 июля 2024 года полномочий по ограничению банкам выдач ипотеки, то есть установке макропруденциальных лимитов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЦБ.

«Ожидаем, что такой инструмент у нас появится в этом году, и мы будем его использовать. Как и макропруденциальные надбавки, макропруденциальные лимиты могут зависеть от размера первоначального взноса, а также показателя долговой нагрузки заемщика», — прокомментировали в пресс-службе Банка России.

Законопроект, наделяющий ЦБ таким правом, был внесен в Госдуму 16 января группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он сообщил «Газете.Ru», что законопроект может быть принят в весеннюю сессию, а первое чтение при наличии отзыва правительства РФ может пройти уже в феврале-марте. Аксаков сказал, что сейчас сложно оценить, какой лимит к лету может стать оптимальным.

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