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Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 78%

Уровень запасов газа в Европе опустился ниже 78%

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Bela Szandelszky/AP

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы упал ниже 78% на фоне похолодания в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем биржевая цена газа в Европе утром в четверг незначительно выросла. По состоянию на 10:07 по московскому времени февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торговался по $320,26 за 1 тыс. куб. м. (+0,51%), свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

«Газпром» 18 января осуществляет прокачку газа через украинскую ГИС «Суджа» в объеме 42,4 млн куб. м. Заявка на ГИС «Сохрановка» вновь отклонена. После аварии на «Северном потоке» «Суджа» является единственным маршрутом для поставки российского газа в Западную и Центральную Европу.

На прошлой неделе «Газпром» установил новый суточный рекорд поставок газа в России.

До этого сообщалось, что Катар остановил транзит топлива в Европу из-за ситуации в Красном море.

Ранее сообщалось, что морские поставки российской нефти не пострадали из-за атак хуситов.

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