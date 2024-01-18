Экономист рассказал о последствиях отказа банков Китая и Турции работать с Россией

Банки Китая и Турции, по сообщениям западных СМИ, могут усложнить жизнь российскому бизнесу, в том числе ужесточая контроль за транзакциями. Это происходит из-за того, что страны вынуждены подстраиваться к жизни в «долларовом мире», объяснил экономист Евгений Голдьдфайн. Какое-то время после введения более жестких мер российской экономике будет «неприятно и даже больно», отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Правительство будет искать способы смягчения санкций, но первое время придется непросто, считает эксперт.

«Конечно, какое-то время будет неприятно и даже больно, но, думаю, наши предприниматели найдут способы, как даже в этих условиях обеспечить выживание своих бизнесов, — заявил он. — Вся надежда только на гибкость ума и на то, что, кроме этих стран, есть еще другие, которые пока не полностью подчинились, и есть банковские системы, которые ушли от доллара».

У Турции и Китая, по словам Голдьдфайна, нет значимых резервов, из-за чего они вынуждены «примкнуть к долларовой системе».

Напомним, госбанки КНР, по сообщениям Bloomberg, начали ужесточать ограничения на финансирование российских клиентов. Это произошло после того, как США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из России. В то же время в Турции пообещали выстоять перед давлением Запада по антироссийским санкциям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о недовольстве санкциями против РФ.