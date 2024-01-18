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В компании Maersk предупредили о проблемах с перевозками из-за ситуации в Красном море

Maersk: ситуация в Красном море может привести к проблемам с перевозками

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Global Look Press

Судоходно-логистическая компания из Дании AP Moller-Maersk заявила о возможных перебоях с перевозками из-за ситуации в Красном море, где в последнее время участились атаки на корабли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«<...> Клиентам стоило бы приготовиться к тому, что сложности в районе [Красного моря] сохранятся, вследствие чего произойдут серьезные нарушения в глобальной сети [перевозок]», — сообщили в Maersk.

В последние месяцы участились нападения на корабли в Красном море со стороны йеменских повстанцев, хуситов. Так, 18 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об обстреле американского торгового судна у берегов Йемена.

17 января стало известно, что США вернули хуситов в список террористических организаций. Администрация экс-президента США Дональда Трампа внесла движение «Ансар Аллах» в перечень в конце его президентского срока в январе 2021 года. Уже в феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка.

Ранее сообщалось, что морские поставки российской нефти не пострадали из-за хуситских атак.

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