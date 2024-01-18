Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турецкий минторг занялся проблемой с денежными переводами из России

ТАСС: минторг Турции занялся проблемой с банковскими переводами из России

close
100%
Depositphotos

Турецкое министерство торговли вмешалось в ситуацию с проблемами при осуществлении денежных переводов из России в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к минторгу страны.

«Минторг вмешался в ситуацию, касающуюся отказа ряда турецких банков проводить платежи из России. Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы», — рассказал источник журналистам.

Как объяснили агентству в торговой палате Стамбула, осложнения с переводами возникли по линии частных банков, и разрешить ситуацию, вероятно, удастся к концу января. Схожее предположение высказал также лидер Союза турецких подрядчиков Мустафа Гюльтепе.

При этом источники в бизнес-кругах сообщили ТАСС, что ряд предприятий может оказаться на грани закрытия, если проблему с переводом средств не решат в ближайшее время, поскольку РФ является самым крупным клиентом для многих компаний.

Российские компании испытывали трудности с переводом средств в Турцию на протяжении долгого времени. С 1 января 2024 года ситуация значительно усугубилась: почти все турецкие кредитные организации отказались обрабатывать транзакции из-за страха попасть под санкции США. Некоторые банки даже вернули принятые ранее переводы с комментарием, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Ранее сообщалось, что проблема с денежными переводами из РФ в Турцию может быть решена до конца недели.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами