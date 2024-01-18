Турецкий минторг занялся проблемой с денежными переводами из России

Турецкое министерство торговли вмешалось в ситуацию с проблемами при осуществлении денежных переводов из России в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к минторгу страны.

«Минторг вмешался в ситуацию, касающуюся отказа ряда турецких банков проводить платежи из России. Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы», — рассказал источник журналистам.

Как объяснили агентству в торговой палате Стамбула, осложнения с переводами возникли по линии частных банков, и разрешить ситуацию, вероятно, удастся к концу января. Схожее предположение высказал также лидер Союза турецких подрядчиков Мустафа Гюльтепе.

При этом источники в бизнес-кругах сообщили ТАСС, что ряд предприятий может оказаться на грани закрытия, если проблему с переводом средств не решат в ближайшее время, поскольку РФ является самым крупным клиентом для многих компаний.

Российские компании испытывали трудности с переводом средств в Турцию на протяжении долгого времени. С 1 января 2024 года ситуация значительно усугубилась: почти все турецкие кредитные организации отказались обрабатывать транзакции из-за страха попасть под санкции США. Некоторые банки даже вернули принятые ранее переводы с комментарием, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Ранее сообщалось, что проблема с денежными переводами из РФ в Турцию может быть решена до конца недели.