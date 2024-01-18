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Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля

Адвокат Данилов сообщил: что коллекторы смогут общаться через «Госуслуги»

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что с 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношения между должниками и коллекторами. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Одной из главных новшеств является регламентация времени и порядка общения с коллекторами. Теперь возможны личные встречи, телефонные звонки, текстовые сообщения и письма по электронной почте. Кроме того, появится автоматизированный интеллектуальный агент, который будет осуществлять звонки с помощью искусственного интеллекта, а также будет возможность связи через «Госуслуги».

Законодательно ограничено время общения коллектора с должником: гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время, а также слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничено. Помимо этого, установлен порядок общения: запрещены грубость, агрессия, угрозы и психологическое давление.

В случае нарушения этих правил коллекторы могут быть оштрафованы, им также может грозить срок лишения свободы.

В конце декабря прошлого года правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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