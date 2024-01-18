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Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море

«Известия»: Россия может запретить Британии вылов рыбы в Баренцевом море

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Юлий Ахромеев/РИА «Новости»

Россия готова отказаться от соглашения с Великобританией, которое предоставляет право британским судам на рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Об этом пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект был внесен МИД и Минсельхозом и уже получил поддержку правительства, пишет издание. Это стало известно из документов, представленных к Комиссии по законопроектной деятельности кабмина на прошлой неделе.

Правительство поддержало проект, отметив, что денонсация соглашения не вызовет серьезных последствий для России. Власти отметили, этот шаг сделан только после того, как Великобритания исключила в марте 2023 года Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Так, для российской стороны был введен дополнительный тариф в 35% на ввоз в страну некоторых российских товаров. Это было сделано, чтобы «нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании», отмечалось в заявлении руководства Великобритании.

До этого российские рыболовы прокомментировали запрет на импорт в США.

Ранее ученые сообщили, что четверть пресноводных рыб в мире находится под угрозой исчезновения.

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