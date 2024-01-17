Минэкономразвития отчиталось об инфляции за неделю

Темпы инфляции в России в годовом выражении по состоянию на 15 января замедлились до 7,4%, свидетельствует обзор Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

«За период с 10 по 15 января 2024 г. рост потребительских цен составил 0,13%, год к году — 7,40%», — отмечается в документе.

Согласно информации Росстата, инфляция в стране с 1 по 9 января составила 0,26%, индекс потребительских цен достиг 100,26%.

На текущий год ведомство спрогнозировало темп роста цен в 4,5%, а Центробанк — в 4–4,5%.

В сентябре глава министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников спрогнозировал уровень инфляции на 2024 год. Он заявил, что инфляция в стране будет оставаться на довольно высоком уровне на протяжении всего следующего года.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.