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Минэкономразвития отчиталось об инфляции за неделю

Минэкономразвития: темпы инфляции в РФ замедлились до 7,4%

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Shutterstock

Темпы инфляции в России в годовом выражении по состоянию на 15 января замедлились до 7,4%, свидетельствует обзор Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

«За период с 10 по 15 января 2024 г. рост потребительских цен составил 0,13%, год к году — 7,40%», — отмечается в документе.

Согласно информации Росстата, инфляция в стране с 1 по 9 января составила 0,26%, индекс потребительских цен достиг 100,26%.

На текущий год ведомство спрогнозировало темп роста цен в 4,5%, а Центробанк — в 4–4,5%.

В сентябре глава министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников спрогнозировал уровень инфляции на 2024 год. Он заявил, что инфляция в стране будет оставаться на довольно высоком уровне на протяжении всего следующего года.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

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