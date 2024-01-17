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В Германии признали спад собственной экономики из-за Украины

Хабек заявил, что экономика ФРГ недополучает средства из-за помощи Украине

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Global Look Press

Вице-канцлер, министр экономики и глава партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика ФРГ недополучает средства из-за помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Хабека перед парламентариями.

«Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — заявил Хабек.

В 2024 году правительство Германии планирует потратить на поддержку Украины (в том числе военную) более €7 млрд.

До этого вице-канцлер, министр экономики Германии и глава партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек признал, что ФРГ становится менее конкурентоспособной без газа из России.

Хабек добавил, что вторым фактором, который ослабляет германскую экономику, является зависимость страны от экспорта.

Ранее сообщалось, что Германия рискует лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.

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