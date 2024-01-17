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Россия может обогнать Японию в рейтинге крупнейших экономик мира

Решетников: в течение 3-4 лет России по силам обогнать японскую экономику

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В ближайшие годы Россия может обойти Японию в рейтинге крупнейших экономик мира. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

Министр пояснил, что в настоящий момент Россия замыкает пятерку крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности в рейтинге Всемирного банка. Список возглавляет Китай, за ним следуют США, Индия и Япония.

«В среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет, нам вполне по силам обогнать по размерам японскую экономику», — сказал Решетников на встрече президента РФ с членами кабмина.

По его словам, экономика Японии сейчас растет темпами 1% в год, Россия рассчитывает на рост 2%, а так как разрыв в рейтинге невелик — в обозримом будущем РФ может стать четвертой экономикой мира из расчета покупательной способности.

17 января Путин допустил рост ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года.

14 января президент России заявил о развитии страны по всем направлениям, включая экономику.

Ранее экономику России признали одной из лидирующих в мире.

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