Россия может обогнать Японию в рейтинге крупнейших экономик мира

В ближайшие годы Россия может обойти Японию в рейтинге крупнейших экономик мира. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

Министр пояснил, что в настоящий момент Россия замыкает пятерку крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности в рейтинге Всемирного банка. Список возглавляет Китай, за ним следуют США, Индия и Япония.

«В среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет, нам вполне по силам обогнать по размерам японскую экономику», — сказал Решетников на встрече президента РФ с членами кабмина.

По его словам, экономика Японии сейчас растет темпами 1% в год, Россия рассчитывает на рост 2%, а так как разрыв в рейтинге невелик — в обозримом будущем РФ может стать четвертой экономикой мира из расчета покупательной способности.

17 января Путин допустил рост ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года.

14 января президент России заявил о развитии страны по всем направлениям, включая экономику.

Ранее экономику России признали одной из лидирующих в мире.