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Россияне установили рекорд по покупке валюты в декабре 2023 года

ЦБ: россияне купили валюты на рекордные 179 млрд рублей в декабре

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россияне купили валюты на рекордные 179 млрд рублей в декабре 2023 года. Об этом регулятор сообщил в ежемесячном обзоре рисков финансового рынка Центробанка РФ.

В прошлом месяце население приобрело валюты на 179 млрд рублей, из которых 90,2 млрд — на бирже, а 88,8 млрд — через крупнейшие банки. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Кредитные организации, не входящие в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО), остались основными покупателями валюты на бирже. Их объем нетто-покупок в декабре практически не изменился и составил 465,7 млрд рублей.

Объем нетто-покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран сократился на 18,9% до 217,2 млрд рублей.

Согласно данным ЦБ РФ в ноябре население купило валюты на 160 млрд рублей, что почти достигло рекордных значений впервые с июня 2022 года.

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