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Цены на какао обновили исторический максимум

Стоимость какао на бирже впервые превысила 3760 фунтов стерлингов за тонну

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HZB

Стоимость какао превысила отметку в 3760 фунтов стерлингов за тонну, установив абсолютный рекорд за всю историю торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

По состоянию на 16:09 по московскому времени мартовский фьючерс на какао LCCc1 стоил 3748 фунтов стерлингов за тонну (+0,83%).

Цены на товар растут на фоне дефицита поставок и опасении по поводу падения производства какао в мире пишет Reuters. Поддержку котировкам также оказывает слабый фунт. Британская валюта в январе подешевела в среднем до $1,26.

До этого россиян предупредили о скором потенциальном подорожании кофе, шоколада и ряда других продуктов питания в начале 2024 года. Между тем в Минсельхозе заявили, что ситуация с ценами находится под контролем.

На этой неделе в России отметили замедление темпов роста цен на куриные яйца.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

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