Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне признались, что не понимают принцип формирования пенсий

SuperJob: большинство россиян ничего не знают о порядке расчета пенсии

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Каждый третий экономически активный россиян не понимает, как происходит расчет пенсии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Меньше всего о пенсиях в РФ знают россияне в возрасте до 34 лет. При этом мужчины признавались в своей неосведомленности чаще женщин — 36% против 29%.

Справедливой пенсионную формулу считают лишь 5% опрошенных. 28% респондентов, в свою очередь, назвали ее некорректной.

Кроме того, многие участники опроса высказались против повышения пенсионного возраста. Среди других требований — сделать формулу расчета пенсий более прозрачной или вернуться к старому формату, который учитывал стаж работы и размер зарплаты.

На прошлой неделе стало известно, что Россия вошла в пятерку крупнейших стран мира с самым заметным ростом пенсий на начало 2023 года.

Ранее россияне назвали размер «пенсии мечты».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами