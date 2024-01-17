Россияне признались, что не понимают принцип формирования пенсий

Каждый третий экономически активный россиян не понимает, как происходит расчет пенсии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Меньше всего о пенсиях в РФ знают россияне в возрасте до 34 лет. При этом мужчины признавались в своей неосведомленности чаще женщин — 36% против 29%.

Справедливой пенсионную формулу считают лишь 5% опрошенных. 28% респондентов, в свою очередь, назвали ее некорректной.

Кроме того, многие участники опроса высказались против повышения пенсионного возраста. Среди других требований — сделать формулу расчета пенсий более прозрачной или вернуться к старому формату, который учитывал стаж работы и размер зарплаты.

На прошлой неделе стало известно, что Россия вошла в пятерку крупнейших стран мира с самым заметным ростом пенсий на начало 2023 года.

Ранее россияне назвали размер «пенсии мечты».