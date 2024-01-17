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Экономист объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России

Экономист Кучава: льготная ипотека является риском для экономики

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава в эфире «Радио 1» прокомментировал законопроект о праве Центробанка РФ ограничивать финансовым организациям выдачу ипотеки. По его словам, высокий спрос на льготные ипотечные кредиты является риском для экономики страны.

«Рост ипотеки наблюдался в прошлом году, особенно в третьем и четвертом квартале, потому что люди очень много кредитов брали по льготной ипотеке. <...> И если у человека предельная долговая нагрузка в районе 80 процентов и выше, и в объеме его кредитного портфеля обязательно есть ипотека, то это большой риск в целом для экономики», — отметил Кучава.

При этом он допустил, что при принятии законопроекта пострадают застройщики, поскольку спрос на рынке недвижимости может заметно сократиться.

Как сообщал «Интерфакс», группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ближайшее время внесет в парламент законопроект, наделяющий Банк России правом применять макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам.

Уточняется, что цель законопроекта — дать ЦБ РФ возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями.

Ранее эксперты предрекли превращение ипотеки в 2024 году в «элемент роскоши».

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