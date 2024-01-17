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Казахстан может увеличить поставки куриных яиц в Россию

Минсельхоз Казахстана может увеличить поставки яиц в Россию

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Shutterstock

Министерство сельского хозяйства Казахстана рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в приграничные регионы России. Об этом стало известно после встречи вице-премьеров двух стран, пишет РИА Новости.

Как сообщается, российская сторона обратилась к Казахстану с просьбой нарастить поставки яиц в розничные сети РФ. Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин поручил профильному министерству рассмотреть этот вопрос.

По его словам, в вопросах продовольственной безопасности нужна гибкость. Казахстанская сторона готова увеличить экспорт яиц в приграничные регионы, если это возможно.

В 2022 году Казахстан произвел яиц на 2% больше внутреннего спроса. За 11 месяцев 2023 года республика поставила в Россию, Афганистан и Киргизию около 187 млн яиц.

По оценке Росстата, за год яйца подорожали на 61,35% в 2023 году. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает 164-170 рублей. В регионах начали вводить ограничения на продажу яиц. Для снижения цен российские власти решили ввести нулевую пошлину на ввоз куриных яиц в Россию из дружественных стран. В РФ уже прибыли первые поставки яиц из Турции и Азербайджана.

Ранее россиян предупредили о новом скачке цен на яйца перед Пасхой.

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