Расходы бюджета России на нацпроекты исполнены почти на 100%

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов в 2023 году были исполнены на 99,2% от плана. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По предварительным данным, на 1 января 2024 года исполнение расходов составило 2 983,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом 100% от годового плана было выполнено в разрезе нацпроектов «Наука и университеты» и «Безопасные качественные дороги».

Самые низкие показатели продемонстрировали «Туризм и индустрия гостеприимства» (97,4%), «Цифровая экономика Российской Федерации» (95,8%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (92,9%).

На данный момент в России 14 национальных проектов. Они реализуются с 2018 года по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Ранее Минфин сообщил, что все остатки средств ФНБ в евро были обнулены.