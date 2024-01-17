Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Расходы бюджета России на нацпроекты исполнены почти на 100%

Минфин РФ: расходы бюджета на нацпроекты в 2023 году исполнены на 99,2% от плана

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов в 2023 году были исполнены на 99,2% от плана. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

По предварительным данным, на 1 января 2024 года исполнение расходов составило 2 983,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом 100% от годового плана было выполнено в разрезе нацпроектов «Наука и университеты» и «Безопасные качественные дороги».

Самые низкие показатели продемонстрировали «Туризм и индустрия гостеприимства» (97,4%), «Цифровая экономика Российской Федерации» (95,8%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (92,9%).

На данный момент в России 14 национальных проектов. Они реализуются с 2018 года по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Ранее Минфин сообщил, что все остатки средств ФНБ в евро были обнулены.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами