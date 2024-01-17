Россия направила Мали 25 тыс. тонн пшеницы безвозмездно

Россия в январе на безвозмездной основе передала африканской республике Мали 25 тыс. тонн пшеницы. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Девятого января гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам», — заявила спикер.
Это уже четвертая подобная поставка в Мали, напомнила Захарова. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь странам Африки, подчеркнула она.
Поставки выполняются в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении продовольственной помощи африканским государствам. В их числе — Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, Центрально-Африканской Республике и Эритрее. Договоренности были достигнуты в рамках второго саммита «Россия — Африка», который прошел летом 2023 года.
До этого стало известно, что Россия обновила трехлетний рекорд по объему экспорта зерна. Речь идет о первой половине сезона 2023-2024.
Ранее эксперт рассказал, что может вместо прежней зерновой сделки.