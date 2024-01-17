Россия направила Мали 25 тыс. тонн пшеницы безвозмездно

Россия в январе на безвозмездной основе передала африканской республике Мали 25 тыс. тонн пшеницы. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

‭«Девятого января гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам», — заявила спикер.

Это уже четвертая подобная поставка в Мали, напомнила Захарова. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь странам Африки, подчеркнула она.

Поставки выполняются в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении продовольственной помощи африканским государствам. В их числе — Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, Центрально-Африканской Республике и Эритрее. Договоренности были достигнуты в рамках второго саммита «Россия — Африка», который прошел летом 2023 года.

До этого стало известно, что Россия обновила трехлетний рекорд по объему экспорта зерна. Речь идет о первой половине сезона 2023-2024.

Ранее эксперт рассказал, что может вместо прежней зерновой сделки.