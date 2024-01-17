Россия обогнала Китай в строительстве

Темпы ввода жилья на душу населения в России превысили китайские, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании профильных комитетов Госдумы, передает ТАСС.

«По темпам ввода жилья на душу населения мы обогнали Китай», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в настоящее время обеспеченность жильем в России составляет около 27 кв. м на человека. По его словам, выполнение госпрограммы позволит увеличить этот показатель до 33 кв. м к 2030 году, а к 2036 году — до 36 кв. м на человека.

Вице-премьер также сообщил, что по предварительным данным в 2023 году строительная отрасль выросла на 7%. За последние четыре года прирост составил 23%.

«Мы не упали ни в один год, ни в пандемию, ни с начала санкций», — подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, он напомнил, что одним из приоритетов является ежегодное улучшение жилищных условий 5 млн семей. В 2022 году этот показатель впервые превысил 4 млн семей, или 10 млн человек.

До этого россиянам рассказали о способах экономии на ипотеке.

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