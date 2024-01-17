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Цены на газ в Европе ускорили падение

Стоимость газа в Европе упала еще на 2%

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Global Look Press

Биржевая цена газа в Европе утром в среду упала еще на 2,19%. В моменте стоимость топлива опускалась до $333,48 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

По состоянию на 10:38 по московскому времени цена скорректировалась. Февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется по $339,23 за 1 тыс. куб. м. (-0,51%).

Стоимость газа снижается несколько торговых сессий подряд, несмотря на то, что на прошлой неделе второй по величине поставщик газа в Европу — Катаростановил отправку танкеров с топливом в регион через пролив Баб-эль-Мандеб. Решение было принято после ряда ударов США и союзников по позициям йеменских хуситов.

Между тем уровень запаса СПГ в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 79% из-за прихода низких температур в регион. С начала зимнего отопительного сезона (1 октября) страны Европейского союза отобрали из ПХГ свыше 26 млрд куб. м газа.

Ранее «Газпром» установил новый суточный рекорд поставок газа в России.

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