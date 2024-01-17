Турецкие компании столкнулись с возросшими проблемами в проведении платежей с Россией

Глава Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе заявил, что в последние две-три недели турецкие компании, которые осуществляют экспорт продукцию в Россию, столкнулись с ростом проблем с платежами из-за аудита и проверок со стороны властей страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Гюльтепе, проблема с платежами в торговле с Россией за последние 15–20 дней участилась. При этом председатель Ассамблеи экспортеров Турции выразил мнение, что после января ситуация в этой сфере улучшится.

Гюльтепе подчеркнул, что турецкие экспортеры желают, чтобы правительство страны реализовало экономическую политику, которая повысит их конкурентоспособность. Он обратил внимание на то, что за последний год основные закупочные группы сократили свои заказы примерно на 30%. В связи с этим в первом квартале 2024 года в компаниях турецких экспортеров может произойти уменьшение численности персонала.

Ранее сообщалось, что проблемы с денежными переводами из России в Турцию, начавшиеся в декабре 2023 года, продолжают нарастать.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.