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МАГАТЭ подтвердило режим «холодного останова» на реакторе ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили режим «холодного останова» на реакторе ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили доступ к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС и подтвердили, что реактор находится в режиме «холодного останова». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство.

В понедельник команда экспертов осмотрела главные компоненты реактора, помещения системы безопасности и аварийные дизельные генераторы.

Предварительно, эксперты были лишены доступа к реакторному залу, но после того, как им был предоставлен доступ, команда МАГАТЭ подтвердила, что реактор находится в состоянии «холодного останова». Эксперты также проинспектировали машинный зал энергоблока и другие системы безопасности.

11 января сообщалось, что Минобороны РФ провело безопасную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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