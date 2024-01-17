Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: морские поставки российской нефти не пострадали из-за хуситских атак

Bloomberg: поставки российской нефти морем не пострадали из-за нападений хуситов

close
100%
Emrah Gurel/AP

Поставки российской нефти морским путем не пострадали из-за атак хуситского движения «Ансар Алла». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации Bloomberg, вся российская нефть, которая предназначается для покупателей в Азии, несмотря на нападения хуситов на торговые суда, продолжает проходить через Красное море. Морские поставки российской сырой нефти не были затронуты хуситскими атаками на судоходство в южной части Красного моря.

В материале отмечается, что танкеры, которые перевозят нефть из России, с меньшей долей вероятности могут подвергнуться нападениям движения «Ансар Алла».

Средний объем поставок российской сырой нефти за последние четыре недели составил 3,43 млн баррелей в сутки. Тем самым, подчеркивает агентство, по сравнению с предыдущим четырехнедельным периодом он увеличился на 94 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что правительство США намеревается вновь включить в список иностранных террористических организаций движение хуситов «Ансар Алла».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами