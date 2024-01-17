Bloomberg: морские поставки российской нефти не пострадали из-за хуситских атак

Поставки российской нефти морским путем не пострадали из-за атак хуситского движения «Ансар Алла». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации Bloomberg, вся российская нефть, которая предназначается для покупателей в Азии, несмотря на нападения хуситов на торговые суда, продолжает проходить через Красное море. Морские поставки российской сырой нефти не были затронуты хуситскими атаками на судоходство в южной части Красного моря.

В материале отмечается, что танкеры, которые перевозят нефть из России, с меньшей долей вероятности могут подвергнуться нападениям движения «Ансар Алла».

Средний объем поставок российской сырой нефти за последние четыре недели составил 3,43 млн баррелей в сутки. Тем самым, подчеркивает агентство, по сравнению с предыдущим четырехнедельным периодом он увеличился на 94 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что правительство США намеревается вновь включить в список иностранных террористических организаций движение хуситов «Ансар Алла».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.