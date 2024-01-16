Глава Сбера представил новую стратегию развития компании

Сбербанк совершит переход от финансовой к человекоцентричной организации, в основе которой — человек, заявил президент, председатель

правления Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии «Финансовый сектор как основа стабильности российский экономики» в ходе Дня финансов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По словам главы компании, в каждом клиенте Сбера нужно прежде всего видеть человека «во всем его многообразии потребностей, его забот, пожеланий и необходимости решения тех или иных жизненных ситуаций».

Рассказывая о проделанном пути в развитии банка, Герман Греф напомнил, что еще 20 лет назад среднее время ожидания в очереди в отделении Сбербанка занимало 40 минут. Столько времени требовалось, даже чтобы совершить самую простую операцию. Сейчас, констатировал он, такой проблемы давно не существует.

Наступивший 2024 год президент компании назвал одной из трех переломных точек в развитии Сбера. Первой, по его словам, является 2014 год, когда банк закончил централизацию всех своих систем, второй — 2020 год, когда компания полностью перешла на цифровизацию сервисов.

Герман Греф сообщил, что в конце 2023 года наблюдательный совет Сбера одобрил новую стратегию развития банка, где в качестве ключевого тезиса была определена необходимость создания экосистемы сервисов не только финансовых или вокруг клиента, а вокруг человека.

«За каждым входящим на наши ресурсы или пересекающим наш порог юридическим или физическим лицом стоит человек», — добавил президент компании.

Он отметил, что раньше подавляющее большинство сотрудников Сбера занималось в основном оформлением операций.

«Банку удалось построить первые цифровые сервисы, которые сегодня являются стандартом рынка. Более того, P2P-трансакции, то есть перечисление денег от человека к человеку без похода в банк, были изобретены в России», — обратил внимание аудитории Герман Греф.

Президент Сбера также добавил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по скорости кредитования.

«Никто в мире не может выдавать кредиты за 3 минуты для малого бизнеса или за 7 минут для других корпоративных клиентов. 80% наших кредитов сегодня выдаются за эти сроки. Об этом невозможно было и мечтать 4–5 лет назад, а на сегодняшний день это стандарт рынка», — констатировал он.

Следующим прорывом Греф назвал биометрию — по его мнению, после ее повсеместного внедрения банковские карты уйдут прошлое.