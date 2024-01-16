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Российских школьников собрались научить финансовой грамотности

Мишустин: через 6 лет все школьники должны иметь знания в финграмотности

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Shutterstock

Все школьники и студенты российских учебных заведений через шесть лет должны обладать базовыми знаниями финансовой грамотности. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Знания основ финграмотности позволят юным россиянам принимать более взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет и не вестись на уловки мошенников, считает Мишустин.

Чиновник также подчеркнул, что ЦБ и правительство уделяют особое внимание вопросам повышения компетенций населения: разрабатываются общеобразовательные программы, проводятся олимпиады и прочее.

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru» о пяти «красных флагах», на которые следует обратить внимание при выборе инвесткомпании или инструмента вложений.

До этого в МВД предупредили россиян о новых уловках финансовых мошенников.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете финансовых пирамид.

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