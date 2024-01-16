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«Аэрофлот» поменял самолеты для полетов в Египет

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» продолжили рейсы в Египет на других самолетах

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» продолжили совершать рейсы в Египет на других самолетах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Росавиации.

«У перевозчиков достаточно воздушных судов для выполнения полетных программ в полном объеме», — отметил представитель ведомства. По его словам, частота выполнения полетов также не изменилась.

Также в Росавиации подтвердили, что отправляли на прошлой неделе в «Аэрофлот» и «Россию» телеграмму с рекомендацией не летать в Египет на меньшей части их парка.

Выдержки из документа опубликовала газета «Известия». По данным издания, тогда Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать в Египет на 27 самолетах из-за риска их арестов.

«Это лишь один из примеров многофакторной работы, проводимой ведомством по нивелированию рисков для пассажиров», — пояснил представитель Росавиации.

По его словам, ведомство вместе с «Государственной транспортной лизинговой компанией», владельцем самолетов, фигурирующих в телеграмме, проработало все варианты для обеспечения прав российских авиакомпаний и граждан, с целью не допустить такого развития событий.

Ранее российским самолетам запретили пролетать через Йемен.

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