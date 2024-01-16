Долговая нагрузка Европы в январе выросла

Страны Европы продолжают усиливать свою долговую нагрузку. Спрос на продажу долговых обязательств региона растет рекордными темпами. Инвесторы хотят зафиксировать привлекательную доходность до того, как центральные банки начнут снижать ставки, пишет Bloomberg.

Ставки по облигациям в январе достигли €1 трлн евро. Это самый большой за всю историю приток денег на рынок в начале года. Он был достигнут примерно на 10 дней быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный в 2021 году.

Между тем эксперты рынка наблюдают за ростом продаж государственных облигаций «Большой семерки» с настороженностью. Высокая долговая нагрузка может привести к долгосрочным финансовым репрессиям, или отрицательной реальной доходности, предупредили они.

До этого российские инвесторы оценили свои финансовые потери от остановки торгов на Московской бирже в феврале 2022 года.

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