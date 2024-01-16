Глава ЦБ пропустила выступление в Москве

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пропустила запланированное выступление на форуме «День финансиста» в Москве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причина ее отсутствия не называлась, а в Центробанке отказались от комментариев, уточняет издание.

«Это абсолютно личная информация о здоровье, и мы не имеем ни возможности, ни желания ее комментировать», — позже заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для инвесторов в России любые подробности о здоровье Набиуллиной важны, учитывая влияние, которое Центробанк оказывает на курс рубля с помощью валютного контроля, а также на экономику в целом через регулирование банковской сферы и процентные ставки, отмечает агентство.

«Вопрос может быть неуместным. Но нам действительно очень хотелось бы знать», — написал в Telegram аналитик, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Вместо главы ЦБ на форуме выступил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, который рассказал о планах регулятора по привлечению граждан, в запущенную в начале этого года Программу долгосрочных сбережений.

Ранее в ЦБ РФ рассказали, сколько стран подключились к российскому аналогу SWIFT.