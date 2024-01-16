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Экспорт российской нефти в Азию в январе превысил квоту ОПЕК+

Bloomberg: экспорт российской нефти в январе превысил целевой уровень ОПЕК+

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Tatiana Meel/Reuters

Экспорт российской нефти морем в январе увеличился, несмотря планы Москвы сократить поставки в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные о движении танкеров, которые отслеживает Bloomberg.

За последние 4 недели из российских портов было отгружено около 3,43 млн баррелей нефти в день. Это на 94 тыс. баррелей больше, чем за предыдущий период.

Россия обязалась в I квартале сократить добычу на 500 тыс. баррелей в день от уровня мая-июня 2023 года. Из них 300 тыс. баррелей должен составить экспорт сырой нефти. Однако средний показатель экспорта за 4 недели был лишь на 150 тыс. баррелей ниже целевого уровня.

Весь российский сорт Urals, предназначенный для Азии, продолжает транспортироваться через Красное море, несмотря на обстрелы танкеров хуситами. Хотя танкеры с российской нефтью вряд ли станут целями специально, они рискуют быть атакованы по ошибке.

Так, в декабре был атакован танкер Sai Baba с грузом Urals. А на прошлой неделе ракета хуситов упала в 400-500 метрах от судна с российской нефтью. Кроме того, России пока не удается реализовать партии нефти сорта Sokol — 16 грузов общим объемом 11 млн баррелей застряли на танкерах, пишет агенство.

Валовая стоимость экспорта российской нефти за неделю до 14 января выросла до $1,56 млрд с $1,45 млрд неделей ранее. Средняя стоимость за 4 недели также увеличилась до $1,55 млрд в неделю.

До этого стало известно, что американцы могли покупать российскую нефть дороже ценового потолка.

Ранее энергоэксперт назвал условие роста цен на нефть выше $100 за баррель.

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