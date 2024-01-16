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Минфин улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Силуанов: прогноз по росту ВВП России в 2023 году улучшен до 3,5%

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Минфин РФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на выставке «Россия», передает ТАСС.

По его словам, итоговая оценка роста экономики в прошлом году еще уточняется. «Прогнозы скорректированы в лучшую сторону, и 2022 год, и 2023 итоги по экономике — 3,5%, кто-то больше называет. Еще считают», — сказал Силуанов.

Ранее министр экономразвития Максим Решетников заявил, что оценка роста ВВП в 2023 году после пересчета может составить около 4%. По его словам, всего существует пять оценок ВВП, которые статистика делает постепенно.

Силуанов подчеркнул, что необходимо продолжать позитивную динамику и формировать ресурсы для реализации задач, поставленных президентом.

Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,24 трлн рублей.

В конце декабря Силуанов заявил о превышении запланированных расходов бюджета в 2023 году.

Ранее Силуанов подключился к программе долгосрочных сбережений.

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