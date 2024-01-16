ЦБ зафиксировал сокращение объема депозитов россиян в иностранных банках

Депозиты россиян в зарубежных банках осенью 2023 года сократились. До этого показатель уверенно рос. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

По итогам ноября (последние доступные данные) объем денежных средств граждан РФ в банках-нерезидентах снизился на 3%, до 6,6 трлн рублей. Эксперты допускают, что данный тренд может быть связан связан с дефектами оценки ЦБ, однако не исключают реального оттока.

Между тем депозиты в российских банках за ноябрь выросли на 4%, достигнув отметки в 29,7 трлн рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Кроме того, в ноябре значительно снизился спрос на наличные рубли. Падение составило 324 млрд. Тем не менее общий объем наличных рублей все еще продолжает оставаться достаточно большим и составляет более 16 трлн рублей.

Иностранная валюта за этот период, напротив, стала более популярной среди россиян. По состоянию на 1 декабря ее объем на руках населения в пересчете на рубли составил 8,6 трлн.

Ранее финансист рассказал «Газете.Ru», какие факторы в ближайшее время могут привести к укреплению курса рубля.