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В ЦБ РФ рассказали, сколько стран подключились к российскому аналогу SWIFT

Центробанк РФ: к российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая является российским аналогом международной системы SWIFT, подключились уже 20 стран, передает РИА Новости. Агентство ссылается на презентацию первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, предоставленную на международной выставке-форуме «Россия».

По данным регулятора, в декабре действующими пользователями Системы передачи финансовых сообщений Банка России были 150 нерезидентов из 16 стран.

«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации.

В сентябре Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что создание альтернативы SWIFT будет обсуждаться в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия хочет, чтобы развитие общего платежного пространства Евразийского экономического союза происходило на основе нацвалют, так как это позволит повысить безопасность расчетов и устойчивость экономик стран союза.

Ранее стало известно, сколько поддельных сайтов ЦБ России появилось в 2023 году.

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