Грузооборот морских портов РФ по итогам 2023 года вырос

Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом и достиг 883,8 млн тонн. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Особенно заметный рост показала перевалка сухих грузов — на 10,4%, до 446,9 млн тонн. Больше всего выросла перевалка зерна, минеральных удобрений, металлолома, грузов на паромах и в контейнерах.

Перевалка наливных грузов осталась практически на уровне прошлого года — 436,9 млн тонн. При этом выросла перевалка наливных химических и пищевых грузов.

В Арктическом бассейне грузооборот снизился незначительно — на 0,7%, до 97,9 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов там выросла на 5,2%, до 31 млн тонн, а наливных — сократилась на 3,2%, до 66,9 млн тонн.

На Балтике грузооборот увеличился на 1,3%, до 248,6 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла заметно — на 16,6%, до 113,1 млн тонн, а наливных — сократилась на 8,8%, до 135,5 млн тонн.

Лидером по темпам роста стал Азово-Черноморский бассейн. Его грузооборот увеличился на 10,4%, до 291,4 млн тонн. Перевалка сухих грузов там выросла на 16,1%, до 140,8 млн тонн, наливных — на 5,6%, до 150,6 млн тонн. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Перевалка сухих грузов выросла на 10,4% и составила 446,9 млн тонн. Наибольший прирост показали зерно, удобрения, металлолом, грузы на паромах и в контейнерах.

Перевалка наливных грузов осталась примерно на уровне 2022 года — 436,9 млн тонн.

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