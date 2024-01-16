В 2023 году появилось 76 поддельных сайтов ЦБ России

В прошлом году появилось 76 поддельных сайтов Центробанка РФ. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале «Финансовая культура».

Преступники имитируют официальные страницы ЦБ РФ, чтобы под разными предлогами выманивать деньги у людей и компаний. Например, предлагают получить компенсации и убеждают перевести сбережения на безопасный счет. Или призывают зайти на сайт, чтобы изучить новое распоряжение Центробанка, а на самом деле загружают на телефон или компьютер человека вирус-шпион.

Единственный официальный сайт Банка России — cbr.ru.

Чтобы не угодить в ловушку мошенников, регулятор рекомендовал использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять ее, внимательно проверять адресную строку браузера — отличие даже в одном символе от настоящего названия приведет на фейковую страницу. Также ЦБ посоветовал не переходить по ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах от незнакомцев.

После новогодних каникул количество скам-атак и мошеннических ресурсов может сократиться, но вряд ли существенно. Финансовые аферисты, скорее всего, просто переключатся на другие схемы обмана, поменяют шаблоны и уберут новогоднюю тематику. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Ранее ЦБ назвал четыре схемы мошенников для кражи денег россиян перед Новым годом.