Бензин на бирже подорожал на 2%

Стоимость бензина на торгах во вторник выросла в среднем на 2%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ).

Бензин Аи-92 подорожал на 2,18% и торговался по 42 272 рубля за тонну, Аи-95 прибавил 1,85%, цена топлива достигла 44 983 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля также выросла. Его цена увеличилась на 1,11%, до 52 596 рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 1,1% и торговался по 54 001 рублю за тонну. Зимний дизель, напротив, торгуется в минусе. Стоимость топлива опустилась на 0,76%, до 59 457 рублей за тонну.

По данным СПбмТСБ, цена топочного мазута подскочила на 6,21%, до уровня 13 658 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 5,49%, до 20 751 рубля за тонну.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в кабмин вопрос о возможном запрете на экспорт бензина со словами «это все-таки хлеб правительства».

Ранее власти опровергли информацию о потенциальном запрете на экспорт бензина после аварии на НОРСИ.