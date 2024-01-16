Россиянам посоветовали не вкладывать все деньги, чтобы досрочно погасить ипотеку

Россиянам, которые хотят досрочно погасить ипотеку, не нужно вкладывать в это все свободные деньги. Об этом газете «Вечерняя Москва» сказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Прежде всего он рекомендовал внимательно ознакомиться с условиями досрочного погашения кредита. Есть два варианта: уменьшение размера ежемесячного платежа или сокращение срока кредита и внесение суммы долга досрочно. По словам Ракуты, во втором случае уменьшается переплата за ипотеку, поэтому с экономической точки зрения такой сценарий более выгоден.

Брокер также посоветовал накопить сумму в размере двух-шести ежемесячных платежей и хранить ее на вкладе — для подстраховки на случай ухудшения ситуации с доходами.

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