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Центробанк планирует привлечь 9 млн россиян к долгосрочным сбережениям

ЦБ планирует привлечь 9 млн россиян к программам долгосрочных сбережений

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк РФ планирует привлечь не менее 9 млн россиян к участию в программах долгосрочного сбережения к 2030 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

По его словам, объем вложений может достигнуть 1,2 трлн рублей.

«К 2030 году не менее 9 млн человек могут быть участниками данной программы. Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн рублей», — поделился Чистюхин.

Он пояснил, что операторами новой системы стали уже девять негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

До этого глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что собирается участвовать в программе долгосрочных сбережений граждан, которая заработает со следующего года.

По его словам, в рамках программы можно будет откладывать средства, например на важные события в жизни.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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