Компания «Укрэнерго» не смогла гарантировать, что блэкаута не случится

Гарантировать, что общенациональных отключений электроэнергии на Украине не будет, нельзя. Об этом заявил главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

«Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно. Удары могут быть совершенно разными, но если вынести риск обстрелов за скобки, то рисков для масштабной системной аварии не видно», — сказал он.

До этого компания «Укрэнерго» сообщила о 850 обесточенных населенных пунктах в стране.

По информации «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее на востоке Украины взрыв повредил теплоэлектростанцию.