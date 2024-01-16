Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Компания «Укрэнерго» не смогла гарантировать, что блэкаута не случится

Гендиректор «Укрэнерго»: гарантировать, что блэкаута не будет, невозможно

close
100%
Укрэнерго

Гарантировать, что общенациональных отключений электроэнергии на Украине не будет, нельзя. Об этом заявил главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

«Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно. Удары могут быть совершенно разными, но если вынести риск обстрелов за скобки, то рисков для масштабной системной аварии не видно», — сказал он.

До этого компания «Укрэнерго» сообщила о 850 обесточенных населенных пунктах в стране.

По информации «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее на востоке Украины взрыв повредил теплоэлектростанцию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами